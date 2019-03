Crollo inarrestabile, sondaggio catastrofico: M5S sempre più giù

«Stabile la Lega, non si arresta il calo del Movimento Cinque Stelle e sale ancora il Pd. Gli italiani in sintonia con il Presidente Sergio Mattarella sui temi ambientali». È il sondaggio settimanale di Index Research per Piazza Pulita, di Formigli, su La7. «Nell’ultima settimana - sottolinea Natascia Turato di Index - è stabile infatti il Carroccio, il partito di Salvini resta al 34,6% mentre continua il crollo dei grillini. Il Movimento di Luigi Di Maio, anche questa settimana, perde uno 0,4 attestandosi al 21,3% (era al 21,7 il 7 Marzo) e ormai lontano dal 32,7 del 4 Marzo 2018». Sale, «ed è lo scossone più significativo, il Pd di Zingaretti. Passa infatti dal 18,9 al 20,1%, un +1,2. Lieve incremento - sottolinea l’istituto - anche per Forza Italia; gli azzurri arrivano nelle intenzioni di voto al 9,1, erano al 9 e sono lontani dal 14 delle politiche. Perde uno 0,2 Fratelli d’Italia che passa dal 4,5 del 7 marzo al 4,3 del 14 marzo, era il 4,4 alle politiche». Invece «+Europa al 2,7 (era il 2,8% la scorsa settimana). A sinistra perdono Potere al Popolo -0,1% (è al 1,7 ed era all’1,8) e Mdp, Sinistra Italiana ed altri, -0,4% (sono al 2,9% ed erano al 3,3%)».