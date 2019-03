Conte con Visco all'insaputa di Tria

Dove è finito il ministro dell'Economia, Giovanni Tria? Ieri il suo posto sarebbe stato a palazzo Chigi all'ora di pranzo. Perché proprio lì verso le 13,30 è arrivato senza che nessuno lo avesse annunciato il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Non ne avremmo saputo nulla, non fosse che per puro caso sul passaggio dietro palazzo Chigi il più bravo dei videoreporter, Manolo Lanaro del Fattoquotidiano.it, avesse notato quell'auto blu che arrivava, scorgendovi la presenza del numero uno di via Nazionale. Quell'auto è entrata a palazzo Chigi e ne è uscita oltre due ore dopo. In quell'arco di tempo piuttosto lungo Visco ha avuto un faccia a faccia con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, probabilmente sollecitato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Visto che non era stato annunciato in precedenza, ne abbiamo chiesto le ragioni e gli eventuali contenuti al portavoce del premier, Rocco Casalino...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI