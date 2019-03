Primarie Pd, tutto come previsto. Stravince Zingaretti. Ora i grillini...

Nicola Zingaretti è riconosciuto segretario del Partito Democratico dai suoi due competitor e si avvierebbe a un risultato clamoroso: oltre il 67 per cento, secondo fonti del suo comitato. Roberto Giachetti è stato il primo a complimentarsi telefonicamente con il nuovo segretario del partito: «Ho appena chiamato Nicola Zingaretti, che sarà il prossimo segretario del Pd per complimentarmi per il suo risultato e anche per il risultato della partecipazione alla quale abbiamo contribuito tutti. Altro che macerie», ha scritto Giachetti su Facebook.

Poco dopo è stato Maurizio Martina a chiamare Zingaretti: «Buon lavoro Zingaretti, buon lavoro Segretario! Contento di avere contribuito a questa bellissima giornata. Da oggi sempre più fianco a fianco nel PD per l’Italia». E Matteo Renzi riconosce la «vittoria bella e netta» augurandosi che finisca «il fuoco amico» nel partito.

Intanto Zingaretti fa il pieno anche di interazioni social: su Twitter l’hashtag #votozingaretti è stato tutto il giorno in vetta ai trending topics con picchi fino alla seconda posizione subito dopo l’hashtag #primariepd.

«Io ancora non ho capito perché è toccato a me, ma so che è toccato a me. E so che sono arrivato a questo punto perché non sono mai stato solo. Ho sentito spesso questa frase: "Nicola, noi torniamo ma non deludeteci: è l’ultima spiaggia". Abbiamo smentito le previsioni più angoscianti, abbiamo segnato un passo importantissimo per la storia repubblicana ma è solo un primo passo. Vogliamo ridare all’Italia una nuova, bellissima, identità per guardare al futuro». Lo dice Nicola Zingaretti, eletto segretario del Pd.