Gazebo aperti fino alle 20. Il Pd sceglie il nuovo segretario

Seggi aperti dalle 8 alle 20 per votare alle primarie per eleggere il segretario del Pd. I candidati a guidare il partito sono Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti. Ai gazebo si sceglieranno anche i componenti dell'Assemblea nazionale, il massimo organismo democratico del partito creato per decidere sulla politica e sull'organizzazione del Pd. Rimane in carica quattro anni, come la segreteria, ed è composto da mille persone elette alle primarie con le liste collegate ai candidati, cui si aggiungono trecento rappresentanti eletti in concomitanza con le elezioni delle assemblee regionali e cento componenti eletti dai parlamentari.

Non basterà prendere più voti degli avversari per diventare segretario del Pd. Lo statuto del partito prevede il quorum del 50% più uno dei voti. Se nessuno supera questa soglia, sarà l'assemblea già convocata per il 17 marzo scegliere. Per votare è necessario recarsi al seggio con un documento di riconoscimento in corso di validità, la tessera elettorale e un contributo minimo di due euro.

Il Pd dopo le primarie "sarà un problema e una sfida bella e affascinante del nuovo segretario. Noi daremo una mano". Lo ha detto l'ex premier ed ex segretario dem Matteo Renzi, oggi a Firenze, parlando con i giornalisti dopo aver votato per le primarie del Pd.