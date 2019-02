Salvini rivuole le case chiuse. Ma M5S non è d'accordo

Salvini è d'accordo, M5S no. Sulle case chiuse sembra quasi profilarsi un nuovo scontro nell'esecutivo gialloverde quando lo stesso ministro sottolinea che il progetto non è nell'accordo di governo. Aprirà le case chiuse? Chiedono i giornalisti al vicepremier leghista mentre si trova a Monfalcone. "Io ero e continuo a rimanere favorevole. Questo però non c’è onestamente nel contratto di governo perché il M5S non la pensa così. Però io continuo a ritenere che togliere alle mafie, dalle strade e al degrado il business sia una cosa positiva" ha spiegato Salvini. "Direi soprattutto per il controllo sanitario, sia per chi fa quel lavoro sia per i clienti" ha aggiunto il ministro. "Quindi io continuo a ritenere che il modello austriaco sia un modello che funziona. Però non aggiungiamo problema a problema. Chiudiamo quelli aperti, prima di riaprire le case chiuse".