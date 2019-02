Calenda in costume sfida Salvini col bagno sovranista

Beppe Grillo nel suo spettacolo dice che il Pd perde voti perché non ha ironia. Calenda pare aver preso l'analisi per buona, anche sei il tentativo odierno desta qualche dubbio sulla sua efficacia. "Chi l'ha detto che solo i sovranisti (quelli originali, i nostri al massimo mangiano nutella) fanno il bagno nell'acqua ghiacciata?! #orgoglioprogressista", twitta Carlo Calenda in costume da bagno apparentemente appena uscito dall'acqua di un laghetto di montagna circondato dalla neve. Lo foto l'ha postata lo stesso ex ministro, raccogliendo però più di un 'rimbrotto' da parte dei suoi follower per l'iniziativa.

Chi l’ha detto che solo i sovranisti (quelli originali, i nostri al massimo mangiano nutella) fanno il bagno nell’acqua ghiacciata?! #orgoglioprogressista pic.twitter.com/a0wxlrNek2 26 febbraio 2019

"Ma quale trash. Laghetto di montagna, cigno e fisico scultoreo. Il Made in Italy al suo meglio", replica Calenda a un utente che lo criticava. E a un altro scrive: "Ma come. Io rischio la broncopolmonite per sfidare il capo mondiale dei sovranisti (altro che Salvini) e non apprezzi! Ingrato".