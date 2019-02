Sardegna, spoglio a rilento: Solinas avanti, crollo M5S

Lo spoglio delle elezioni regionali in Sardegna si preannuncia già lunghissimo dal momento che i risultati arriveranno in forma aggregata: i Comuni con massimo 10 sezioni forniranno il dato solo una volta concluse le operazioni (100%), quelli tra 11 e 30 sezioni quando sarà raggiunto il 50% dello scrutinio, mentre per i centri maggiori quando si arriverà al 25%. L'affluenza alle 22, alla chiusura delle urne, è stata del 53,75%, +1,4% rispetto alle elezioni del 2014.

I candidati sono sette: Francesco Desogus del Movimento 5 Stelle; Vindice Lecis di Sinistra Sarda-Rifondazione-Comunisti Italiani; Paolo Maninchedda del Partito dei Sardi; Andrea Murgia, lista Autodeterminazione; Mauro Pili di Sardi Liberi; Christian Solinas per il centrodestra; Massimo Zedda per il centrosinistra.

Lo spoglio è iniziato alle 7 ed è ancora testa a testa tra Solinas (centrodestra) e Zedda (centrosinistra) divisi da un solo punto come il risultato degli exit poll. Rispetto alle politiche, si profila dunque un crollo del M5s. Quando sono state scrutinate 6 sezioni su 1840 in vantaggio è Zedda al 42,91%, poi Solinas con il 38,19% e Desogus con il 9,85%.