In Sardegna testa a testa Solinas-Zedda. Crollo per il M5s di Desogus

Christian Solinas, candidato del centrodestra, si attesta tra il 36,5% e il 40,5%, in base al secondo exit poll «Consorzio Opinio Italia per Rai», con una copertura del 100%. A seguire il candidato di centrosinistra Massimo Zedda tra il 35 e il 39% mentre Francesco Desogus (M5S) è tra il 13,5 e il 17,5%. Alle elezioni in Sardegna il centrodestra è in largo vantaggio secondo i primi exit poll su dati parziali per la Rai del consorzio Opinio Italia. Il centrodestra si attesta al 42-46%, il centrosinistra al 28-32% mentre i Cinque stelle sotto il 20, tra il 14 e il 18%.