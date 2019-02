La base M5S salva Salvini e il governo

La base del Movimento 5 Stelle ha deciso: negata l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per il caso della nave Diciotti. "Le votazioni sul caso Diciotti si sono chiuse alle 21.30 di oggi. La partecipazione, sin dalle prime ore, è risultata particolarmente alta. Hanno votato 52.417 iscritti", si legge sul Blog delle Stelle che ha fornito poco dopo le 22 il risultato del voto online della piattaforma Rousseau, terminato alle 21.30 dopo una giornata di ritardi e blackout.

Relativamente alla risposta: “Si, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato, quindi deve essere negata l’autorizzazione a procedere” hanno votato 30.948 (59,05%). Relativamente alla risposta: “No, non è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato, quindi deve essere approvata l’autorizzazione a procedere” hanno votato 21.469 (40,95%), si legge sul sito. "La maggioranza ha pertanto deciso che il fatto è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato, quindi deve essere negata l’autorizzazione a procedere".