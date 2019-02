Europarlamentarie grilline, scattano le candidature

Al via le Europarlamentarie 2019 per le candidature. "Il 26 maggio prossimo si voterà per il rinnovo del Parlamento europeo. Un momento importante in cui saremo chiamati a scegliere i nostri portavoce nelle istituzioni di Bruxelles e di Strasburgo. Anche per questa occasione, il Movimento 5 Stelle ha scelto un processo di selezione dei propri candidati improntato sui principi della democrazia diretta" informa il Blog delle stelle.

"Grazie a Rousseau, sempre più faro del Movimento - prosegue il post - i nostri candidati saranno scelti dagli iscritti attraverso una nuova funzione dedicata. Le prossime settimane saranno cruciali. L’appuntamento europeo è di primaria importanza per il futuro del nostro Paese e dell’Europa stessa. La politica dell’austerity ha fallito, generando un dissenso diffuso in ogni Paese dell’Unione. Ed è per questo che il Movimento 5 Stelle può e deve ricoprire un ruolo chiave all’interno del prossimo Parlamento Europeo. Abbiamo bisogno di candidati competenti, capaci di interpretare al meglio i valori del Movimento 5 Stelle in sede europea. Portavoce che saranno chiamati al difficile compito di cambiarla, questa Europa. Perché se nel 2014 ci accingevamo ad entrare in una realtà completamente nuova, oggi è arrivato il momento di essere protagonisti".

Queste le modalità operative: "Ci si può candidare su Rousseau dalle ore 11 di oggi (13 febbraio) e fino alle 12 di lunedì 25 febbraio. Per farlo, è indispensabile presentare il certificato penale e dei carichi pendenti. È obbligatorio, altresì, leggere ed accettare il "Regolamento" e il "Codice di Condotta", dove sono spiegati nel dettaglio i requisiti per la candidatura, le modalità di voto e di formazione delle liste, oltre che i comportamenti generali, in linea coi principi ispiratori del Movimento 5 Stelle, che riguardano sia l’attività presso le Istituzioni europee, sia l’attività del deputato eletto sul territorio. Gli iscritti che avranno sottoposto la loro candidatura entro i termini prestabiliti, potranno integrare e modificare le informazioni già inserite nel proprio profilo fino al 1 marzo".

"Per rendere il processo di selezione più consapevole, abbiamo introdotto due novità - prosegue il Blog - la funzione Open Candidature ed un nuovo sistema che consente agli elettori di selezionare i candidati tenendo conto di diversi fattori, in parte legati al curriculum e alla conoscenza delle lingue, ma anche alle attività svolte per il Movimento e su Rousseau. Un sistema di "meriti" che sarà visibile sui profili dei candidati e che ne determinerà l’ordine di elenco. Portiamo il Cambiamento anche in Europa" conclude il post.