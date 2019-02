Diciotti, no al processo a Salvini. E ai giudici di Catania gli atti di Conte e Di Maio

Il cerchio si stringe sul caso Diciotti. Il presidente della Giunta per le Elezioni e le Immunità del Senato Maurizio Gasparri informerà la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati affinché invii ai giudici di Catania i documenti dal premier Giuseppe Conte e dai ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli che sono stati allegati alla memoria difensiva del vicepremier Matteo Salvini, sotto esame della Giunta per l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti sul caso Diciotti. Una richiesta in tal senso era arrivata anche dal senatore di Leu Pietro Grasso.

Inoltre il presidente - eletto con Forza Italia - ha dichiarato che chiederà alla Giunta per le immunità di proporre al Senato di votare contro la richiesta del tribunale dei ministri di Catania, che aveva accusato il ministro dell'Interno di sequestro di persona, abuso d’ufficio e arresto illegale. Secondo Gasparri Salvini ha agito nell’interesse pubblico quando si è rifiutato di far sbarcare i migranti dalla nave Diciotti, lo scorso agosto.