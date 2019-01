I migranti della Sea Watch in sette Paesi. Salvini: "Missione compiuta"

Sette Paesi sono pronti a prendere i 47 migranti a bordo della nave Sea Watch da giorni di fronte alle coste siciliane. Lo sbarco è previsto nelle prossime ore. Dovranno essere redistribuiti tra Lussemburgo, Cipro, Germania, Francia, Portogallo, Romania e Malta.

"Fra qualche ora inizieranno le operazioni di sbarco della Sea Watch. Sono sette Paesi adesso e non so se se ne aggiungeranno altri", ha spiegato il premier, Giuseppe Conte, dopo l’incontro a Palazzo Marino con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. I 47 migranti che tra poche ore sbarcheranno dalla nave Sea watch, da 12 giorni alla fonda di Siracusa, saranno trasferiti in pullman in un hotspot, probabilmente a Pozzallo o a Messina. In attesa delle identificazioni per i trasferimenti nei paesi europei che sono pronti ad accoglierli.

"Missione compiuta! Ancora una volta, grazie all’impegno del governo italiano e alla determinazione del Viminale, l’Europa è stata costretta a intervenire e ad assumersi delle responsabilità. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha aggiunto: "Auspichiamo inoltre che, in base alla documentazione racconta, venga aperta un’indagine per fare chiarezza sul comportamento della Ong. L’obiettivo è stato anche in questo caso trovare una soluzione che possa conciliare la sicurezza delle persone in mare con quella di un Paese, l’Italia, che non è più disposto a essere il rifugio di tutti i clandestini d’Europa".