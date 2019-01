La guerra civile in Forza Italia era annunciata da tempo. Ma che deflagrasse con questa intensità prima delle Europee lo immaginavano in pochi. Eppure di brace sotto la cenere doveva covarcene tanta, se è bastata la sola decisione di Stefania Prestigiacomo di salire sulla Sea Watch per verificare la condizioni dei 47 migranti da 10 giorni al largo di Siracusa per far esplodere tutte le tensioni tra i «forza leghisti» e gli azzurri che vorrebbero una linea molto più distinta da quella di Salvini.

Lo scontro si consuma nelle ore immediatamente successive alla «missione» della Prestigiacomo e si sfoga sulla chat dei senatori azzurri. Il Tempo è entrato in possesso degli screenshot della discussione e può riferire del ferocissimo j’accuse di Licia Ronzulli - assistente personale di Berlusconi e da sempre vicinissima a Salvini - nei confronti di Prestigiacomo e Gianfranco Micciché...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI