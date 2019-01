I primi dati del congresso Pd: Zingaretti guida nel voto dei circoli

Con l’apertura dei congressi locali, il 7 gennaio, è entrata nel vivo la corsa per la segreteria del Partito Democratico. E i sondaggi lasciano spazio ai numeri veri, quelli degli iscritti in carne ed ossa. I primi, e molto parziali, dati raccontano di una corsa a due tra Nicola Zingaretti e Maurizio Martina, con Roberto Giachetti ad inseguire il "gruppo di testa". Staccati gli altri candidati, Dario Corallo, Maria Saladino e anche Francesco Boccia. Quest’ultimo, tuttavia, potrebbe tornare in corsa - almeno in parte - visto che il suo "pacchetto" di voti è concentrato soprattutto al Sud.

A livello nazionale, il governatore del Lazio ha ottenuto, dopo il primo week end di votazioni, il 48,8%, seguito da Martina con il 36,1% e Giachetti-Ascani con il 12,8%. Staccati Maria Saldino (0,9%), Dario Corallo (0,7%), Francesco Boccia (0,7%). La maggior parte dei circoli, comunque, si riunirà nel prossimo fine settimana. Si tratta, dunque, di dati iniziali che potrebbero variare, ed anche di molto. La maggior parte dei risultati fino ad ora pervenuti arrivano da Emilia Romagna, Toscana, Lombardia e Liguria, mentre dal Lazio in giù riguardano solamente i risultati di 6 circoli.

Dopo i primi 150 circoli Zingaretti è in vantaggio con poco più di 2.300 voti, pari al 48,8% nazionale. Buon risultato per Maurizio Martina, con il 36,1%. A seguire, c’è il ticket Giachetti-Ascani al 12,8%. Sotto l’1%, per ora, gli altri tre candidati, con Maria Saladino che stacca di una manciata di voti Corallo e Boccia. Occorre sottolineare che buona parte della differenza a favore di Zingaretti proviene dalle due regioni dalle quali sono arrivati più voti: Emilia Romagna e Toscana. Martina, invece, è avanti in Liguria e in Lombardia, oltre che nella provincia di Bologna. Giachetti, infine, conduce in Piemonte, dal quale sono arrivati però i risultati di pochi circoli, e sembra lanciato verso un discreto risultato in Lombardia.

Pressoché assenti i dati in praticamente tutto il centro-sud, anche se i primi segnali da Lazio e Abruzzo sembrano molto promettenti per Zingaretti. Boccia, nel frattempo, può sperare di recuperare almeno una parte del suo svantaggio grazie ai voti della sua Puglia e del Mezzogiorno in generale.

In questa prima fase, il congresso Pd vede chiamati al voto i soli iscritti in Italia e all’estero. In seguito, i tre candidati più votati si sfideranno alle primarie aperte del 3 marzo. Da quello che emerge al momento, quindi, si delinea una corsa a tre tra Zingaretti, Martina e Giachetti.

Nel dettaglio, le regioni vedono Zingaretti in vantaggio con il 56% in Valle d’Aosta, dove i voti sono stati solo 9 su un circolo, contro il 44,4% del ticket Giachetti-Ascani e lo 0% di Martina. In Piemonte hanno votato 223 persone in tre circoli ed è, a sorpresa, in vantaggio Giachetti-Ascani con il 42,6% dei voti, seguiti da Zingaretti conn il 39% e da Martina con il 17%; segue Francesco Boccia con lo 0,5%, Maria Saladino con lo 0,45 e Dario Corallo con lo 0,4. In Lombardia, dove hanno votato 557 persone in 24 circoli, è Martina a guidare la corsa con il 48,4% contro il 32% di Zingaretti e il 18,2% di Giachetti-Ascani; seguono Boccia con lo 0,7% a pari merito con Corallo e Saladino con lo 0,52%. In Veneto, dove hanno votato 160 persone in 7 circoli, è ancora Zingaretti in testa con il 59%, seguito dal 24,4% di Martina e il 13,1% di Giachetti-Ascani seguiti da Saladino (1,88%), Corallo (1,3%) e Boccia. In Friuli venezia Giulia hanno votato 43 persone in 2 circoli e Zingaretti è in testa con il 47% seguito da Martina con il 34,9%, Giachetti-Ascani con il 18,6%. L’Emilia Romagna è la regione che ha il dato più attendibile, contando ben 1.744 votanti su 36 circoli: Zingaretti è in vantaggio con il 48% dei voti e stacca Martina di quasi dieci punti (38,7%); a seguire Giachetti-Ascani con il 10,3%, saladino con l’1,03%, Corallo con l’1% e Boccia con lo 0,8%. Anche la Toscana registra un buon grado di partecipazione: alla fine della settimana hanno votato 1164 persone in 49 circoli e Zingaretti è in testa con il 50%, secondo Martina con il 35,1%, Giachetti-Ascani con il 13,3%, Saladino con lo 0,95%, Corallo e Boccia entrambi a 0,3%. Nel Lazio Zingaretti incassa il 97% delle preferenze, ma nella regione hanno votato al momento solo 267 persone in 2 circoli. Dopo il governatore del Lazio, si posiziona Giachetti-Ascani con il 2,3%, Martina con lo 0,8%, Saladino con lo 0,37%, Corallo e Boccia fermi a zero preferenze. In Abruzzo hanno votato 65 persone in un solo circolo: Zingaretti 91%, Martina 6,2%, Giachetti-Ascani 3,1%, gli altri a zero. In campania hanno votato 54 persone in 2 circoli: Zingaretti 52%, Martina 11,1%, Giachetti-Ascani 13,0%, Saladino 7,41%, Corallo 5,6%, Boccia 11,1%. Infine la Puglia (le altre regioni non hanno fatto ancora pervenire dati attendibili) dove si contano 71 voti in 2 circoli: Zingaretti 8%, Martina 85,1%, Giachetti-Ascani 6,8%.