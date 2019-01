La Raggi dà la colpa a Salvini

La sparatoria davanti all’asilo diventa subito un caso politico. Sono passate solo poche ore quando Virginia Raggi scrive su Twitter: «Sono indignata per gli spari fuori dall’asilo alla Magliana. Roma ha bisogno di più poliziotti come annunciato dal ministro Matteo Salvini. Non è più possibile aspettare, serve un numero di forze dell’ordine congruo per la Capitale d’Italia».

È un attacco frontale. Non c’è dubbio, anche perché poco dopo a rincarare la dose ci pensano i consiglieri grillini che siedono in Campidoglio. Il capogruppo 5 stelle, Giuliano Pacetti, ironizza: «Qualcuno spieghi a Salvini che non basta mangiare una carbonara e magari twittarla per diventare romano d’adozione e ministro dell’Interno». E aggiunge: «Stamattina c’è stata una sparatoria fuori a un asilo alla Magliana, Roma sta ancora aspettando i 254 poliziotti che Salvini aveva promesso».

A ottobre infatti, dopo la tragica fine della sedicenne Desirèe Mariottini, morta a San Lorenzo per una sospetta overdose dopo aver subito una probabile violenza di gruppo, il titolare del Viminale aveva annunciato i 254 nuovi agenti delle forze dell’ordine per la Capitale...

