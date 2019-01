Conte sul caso migranti: "Diremo sì a 15 persone. Non solo donne e bambini"

Mentre proseguono le trattative per una soluzione della crisi migranti delle navi Sea Watch e Sea Eye, il premier Conte annuncia che l'Italia "prenderà 15 persone e non saranno solo donne e bambini". Conte assicura che "prenderemo anche i mariti perché non vogliamo smembrare le famiglie". In questo modo la "linea di Salvini e del governo è salva". Prima, però, Malta deve far sbarcare i 49 migranti sul suo territorio. Staremo a vedere.