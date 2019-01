Salvini sbarca Di Maio e Conte

Il decreto, ormai legge, Sicurezza scuote il mondo della politica e soprattutto continua a scuotere la maggioranza. Se il vicepremier Luigi Di Maio, insieme al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si accorda per contattare Malta e dare la disponibilità italiana ad accogliere mamme e bambini a bordo delle due navi al largo di La Valletta, Matteo Salvini non recede dalla linea dura contro gli sbarchi di clandestini: «Possiamo inviare a bordo medicine, cibo e vestiti, ma basta ricatti. Meno partenze, meno morti. Io non cambio idea», assicura su Facebook. «Una nave tedesca e una nave olandese, in acque maltesi. Ma ad accogliere dovrebbe essere ancora una volta l’Italia. La nostra Italia che ha già accolto quasi un milione di persone negli ultimi anni, la nostra Italia dove più di un milione di bambini vive in condizioni di povertà assoluta. Il traffico di esseri umani - aggiunge il ministro dell’Interno - va fermato: chi scappa dalla guerra arriva in Italia in aereo, come già fanno in tanti, non con i barconi»...

