Pensioni, c'è la sanatoria dei contributi

La «pace»? Nelle intenzioni del governo giallo-verde non è prevista solo sul capitolo fiscale. Ma, a partire dalla metà di gennaio, sarà pure «contributiva». Questo è quello che prevede l'ultima bozza del decreto che sarà presentato entro la prossima settimana in Consiglio dei ministri e che comprende i provvedimenti clou della manovra appena approvata: ossia quota 100 e il reddito di cittadinanza. Di che cosa si tratta? Di una norma che concede, a chi non ha potuto completare il ciclo di versamento dei contributi, di «tappare» le caselle bianche. Tutto questo dal 1996 ad oggi, ossia dall'ingresso del metodo contributivo per il calcolo finale dell' assegno pensionistico...

