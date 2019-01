Renzi non molla: tornerò al governo

Matteo Renzi non lascia; raddoppia. L' ex premier si è divertito a realizzare un documentario su Firenze, ma l' esperienza da divulgatore televisivo è da considerarsi terminata. La sua priorità era e resta la politica.

A chiarirlo, in una intervista a Oggi, è lo stesso Renzi, che spiega: «Che cosa farò dopo la tv? Non mollo di un centimetro. Non lascio il futuro a quelli che contestano i vaccini e fanno i condoni, a quelli che dicono che la cultura non è importante, a quelli che fanno i sottosegretari alla cultura e si vantano di non aver letto un libro».

Renzi non rinnega nulla di quanto fatto in passato, anzi lo rivendica, proiettandosi verso nuove sfide, che non necessariamente debbono contemplare la scissione dal Pd e la creazione di un nuovo soggetto politico. Di certo, il senatore di Scandicci pensa un giorno di tornare a Palazzo Chigi. «Sono orgoglioso di aver fatto il premier per più di mille giorni - prosegue il senatore Dem - Pen sodi aver sbagliato a sottovalutare la vergognosa mole di fake news, fango e bugie che ci hanno buttato addosso...

