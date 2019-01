Così funzionerà il reddito di cittadinanza

Finora si conoscono con certezza soltanto i costi, che sono stati inseriti nella manovra economica approvata pochi giorni fa: il reddito di cittadinanza impegnerà 7,1 miliardi il primo anno (cioè 2019), a cui vanno aggiunti 16,3 miliardi nel biennio 2020-2021, per un totale di 23,4 miliardi.

Un decreto regolerà la misura bandiera del M5S. Ecco cosa prevede la prima bozza. Innanzitutto l’assegno sarà erogato a partire dal prossimo aprile e si chiamerà «pensione di cittadinanza» per gli over 65. L’articolo 2 chiarisce chi chi ne beneficerà: italiani ma anche stranieri. Ecco i requisiti: possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell’Unione europea, «ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero proveniente da paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo»...

