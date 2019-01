DiMaio-Di Battista di nuovo insieme. Auguri M5S di buon anno sulla neve

Il primo dell'anno porta in dono la reunion pentastellata. Luigi Di Maio e Alessandra Di Battista di nuovo insieme. «Un mondo di auguri per un grande 2019. Vi auguro per il 2019 di fare le cose che più vi piacciono e vi rendono felici. A noi è sempre piaciuto combattere quei signori che godevano di qui diritti di cui non dovevano godere», cos il vicepremier e capo politico del M5S al fianco di Alessandro Di Battista, rivolge gli auguri al popolo Cinque Stelle, in quello che era l’atteso video su Facebook che doveva accomunare i due dioscuri M5S, dopo il ritorno in Italia dell’ex deputato Di Battista. Sullo sfondo, le piste da sci di una località in Trentino. Entrambi in giubbini da neve - slacciato quello del capo politico M5S, chiuso fino al mento quello di Dibba, con tanto di berretto di lana in testa - eccolo Di Battista aggiungere ironico: «Come vedete, siamo in un luogo segretissimo... Come direbbe Fantozzi, questo è un posto che non lo conosce nessuno...». «Anche io vi auguro di fare le cose con passione. Sono contento - aggiunge nella sua breve formula di saluto - di rivedere Luigi dopo 7 mesi. Tanti auguri di buon anno a tutti, un grande abbraccio».

«È stato un 2018 in cui abbiamo combattuto quella classe di italiani privilegiati che si è opposta al cambiamento e che ci sta combattendo, anche in questi giorni, perché gli stiamo bloccando le pensioni d’oro. Stiamo bloccando un sacco di cose che vi avevamo promesso avremmo tagliato e che stiamo tagliando», aggiunge Di Maio cje, nel medesimo video e sempre con Di Battista al fianco, aggiunge: «Sono stati anni difficili perché abbiamo dovuto fare battaglie grosse, ma sicuramente c’è sempre piaciuto combattere quei signori che usavano i soldi pubblici o le leggi dello Stato per privilegiarsi di diritti di cui non dovevano godere». «C’è ancora tanto da fare, siamo solo all’inizio e abbiamo ancora tante cose da portare a casa: ieri sera vi abbiamo promesso che vi regaleremo una bella legge per tagliare gli stipendi a tutti i parlamentari della Repubblica», spiega poi il vicepremier, che conclude: «Ma dovremo fare tante cose anche sull’ambiente e sulla politica estera, tante cose che nei prossimi mesi faremo insieme perché è sempre un percorso partecipato».