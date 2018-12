Salvini sull'ultrà morto: "Chiudere gli stadi è un errore"

"Chiudere gli stadi e vietare le trasferte condanna milioni di tifosi che non hanno niente a che fare con questi delinquenti e secondo me è la risposta sbagliata". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine della presentazione a Roma del Teatro virtuale della polizia scientifica, dopo gli scontri prima di Inter-Napoli. "Una proposta che porterò al tavolo" con club e tifoserie al Viminale "è che certe partite non si giochino più in notturna. Un po' meno business, un po' più di valori e rispetto in campo", ha aggiunto, "certe partite non si giocheranno più in notturna, quelle più a rischio si devono giocare o a mezzogiorno o alle tre del pomeriggio, alla luce del sole e con elicotteri che possano controllare eventuali delinquenti, che non chiamo tifosi".