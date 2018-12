Reddito di cittadinanza, Salvini avverte i furbetti: "Non avranno niente"

"Chi ha un ricco conto in banca o chi pensa di fare il furbo aggiungendo euro a euro non vedrà una lira". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in visita agli anziani dell'Opera Pia Cardinal Ferrari di Milano, parlando del reddito di cittadinanza. "Stiamo incrociando tutte le banche dati e i redditi - ha spiegato - ovviamente se uno ha due o tre case o macchinoni non vedrà neanche un centesimo di euro e cercheremo di aiutare gli ultimi e i dimenticati, quelli che un lavoro non lo cercano neanche più, a 20 o a 50 anni". Reddito di cittadinanza, e quota 100, "riguardano milioni di italiani che avranno di più rispetto a quello che avevano negli anni passati come diritto alla pensione, diritto al lavoro, a ritrovare un lavoro se l'hanno perso. Conto che entro la primavera si parta con tutti e due", ha precisato il vicepremier.