Vertice di governo sulla manovra: "Le coperture economiche ci sono"

Le coperture ci sono per arrivare al 2,04% del rapporto deficit/Pil offerto all’Europa per evitare la procedura di infrazione. È quanto assicurano fonti di Palazzo Chigi, riguardo ad alcune risorse - oltre tre miliardi - che secondo le voci circolate in questi giorni sarebbero mancate sul tavolo della trattative con Bruxelles. Le risorse, viene inoltre riferito, sarebbero state trovate nelle pieghe del bilancio dello Stato.