Selvaggia Lucarelli spietata: così annienta l'ex ministra Boschi

Maria Elena Boschi, già Lady Etruria, già Meb, è finita nell’occhio del ciclone. Pardon della fotocamera, quella prestigiosa di Oliviero Toscani. “Semplicemente essenziale” è lo slogan del servizio per la patinatissima rivista Maxim che voleva mostrare l’altro volto dell’ex ministro per le Riforme Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento nonché ex sottosegretario unico del Presidente del Consiglio Gentiloni. In poche parole, un’operazione simpatia che purtroppo è finita come quelle del PD: tutti a casa.

Dunque la Boschi, nota per il low profile tacco 12, è stata l’unico sottosegretario a cicciare fuori al rito di insediamento dell’esecutivo Gentiloni (vi prendono parte solo i Ministri, nda) e ha fatto “photobombing” al passaggio della campanella tra lo stesso Gentiloni e Conte a inizio giugno, ha voluto dare un’immagine così essenziale e naturale di se stessa da non superare la pubblicazione della copertina. Già perché la cover di Maxim, quella dove aveva un’aria emaciata da Kate Moss de ‘noartri, la rughetta del sorriso e il capello sfibrato, è stata sostituita da una photoshoppata in linea con tutte quelle del mensile. Purtroppo l’esilarante backstage (un residuo del “ma-anchismo” di Veltroni: non sono modella, ma un po’ sì, ho lavorato in Commissione fino alle due di notte, ma adesso mi rilasso, mi perdonerete i difetti, ma se dite che li ho vi faccio deportare sulla Diciotti) e le fotografie del servizio sono rimaste quelle originali di Oliviero Toscani.

Ricordavamo Toscani per le sue campagne rainbow e ci siamo trovati di fronte una selezione di immagini opache, incolori e spente. Il servizio fotografico ha suscitato molta ilarità sul web, gli internauti si sono sbizzarriti nei commenti e tanti hanno riconosciuto nella Boschi Linda Blair dell’Esorcista più che una sexy icona acqua e sapone. Selvaggia Lucarelli, su Twitter, ha ironizzato: “A me nella foto per Maxim pare un incrocio tra una che ha appena partorito e una ricoverata per un’intossicazione da funghi”.

Oliviero Toscani non l’ha presa in modo “semplicemente essenziale” e a Giannini, conduttore di Circo Massimo su Radio Capital, ha dichiarato: “La Lucarelli è invidiosa perché non l’ho mai fotografata ritenendola una bellezza banale”, immediata la controreplica: “Sì, invidiosa di non essere ritratta con quelle lenzuola”. Poi su “Il Fatto Quotidiano”, la scrittrice (su Twitter ha pubblicato una divertentissima foto per un servizio fake su GQ) ha graffiato: la Boschi sembra malata di salmonella e “l’operazione di Toscani presenta una linea di continuità: da giugno, tra migranti ed esponenti del Pd, fotografa solo barche che stanno affondando”. Toscani, raggiunto da “Il Giornale” non ha speso belle parole per la parlamentare: “A me di lei non importa nulla” e non ha gradito neppure il comportamento della rivista (“Questi giornaletti sono tutti una bella schifezza”) perché l’avrebbero relegato a gregario dell’operazione: nome invisibile sulla copertina e totale assenza nel promo. A giudicare dal flop, forse è meglio.