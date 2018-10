Manovra, il conto della lite tra 5 Stelle e Lega arriverà agli italiani

«Sedici miliardi per reddito di cittadinanza e riforma Fornero (quota 100). Previsti 9 miliardi per il reddito e pensioni di cittadinanza e 7 per la quota cento. Le risorse per altre misure, centri per impiego (1 miliardo), flat tax (2 miliardi), assunzioni straordinarie per le forze dell’ordine (1 miliardo), truffati per le banche (1,5 miliardi) sono previste in altri capitoli di spesa». È quanto recita una nota di Palazzo Chigi recapitata alle agenzie dopo le 22, al termine di una giornata vissuta ancora una volta dalla maggioranza sull’orlo della crisi di nervi. Colpa del rimpallo sulle cifre da destinare ai vari provvedimenti e al totale del volume della manovra, una coperta corta tirata di volta in volta da Lega e Cinquestelle...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI