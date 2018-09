Il Movimento Cinque Stelle prende le difese di Rocco Casalino, finito di nuovo al centro di una polemica dopo che alcuni giornali hanno dato conto della registrazione audio via WhatsApp in cui il portavoce del presidente del Consiglio annuncia vendette contro i dirigenti del Mef accusati di ostacolare il lavoro del governo. "Quello che è stato ripetuto per l'ennesima volta ai giornalisti De Angelis e Salvatori da Rocco Casalino, e che oggi campeggia su tutti i giornali, era la linea del MoVimento 5 Stelle detta e ridetta in tutte le salse". Si legge sul Blog delle Stelle che continua: "Siamo assolutamente convinti (ed è sotto gli occhi di tutti) che nei ministeri c’è chi ci rema pesantemente contro: uomini del Pd e di Berlusconi messi nei vari ingranaggi per contrastare il cambiamento, in particolare il reddito di cittadinanza che disintegrerà una volta per tutte il voto di scambio. La spalla di questi uomini del sistema sono i giornali del sistema. Difendono tutti gli stessi interessi: i loro. Il MoVimento 5 Stelle difende quelli dei cittadini". E' quanto si legge sul Blog delle Stelle, in merito agli articoli su alcuni quotidiani che danno conto di un audio di Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte, contro alcuni funzionari del Mef.