Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto urgenze, che riguarda Genova, Ischia ed il Centro Italia, con la clausola «Salvo Intese», come ha spiegato lo stesso premier Giuseppe Conte. Questo vuol dire che sono possibili anche ulteriori modifiche e limature. Conte ha annunciato che porterà questo testo a Genova, dove si confronterà con gli amministratori locali. Resta ancora aperta, però, la partita per il nome del Commissario ad hoc per la ricostruzione dopo il crollo del Ponte a Genova. «Il nome non c’è - conferma Conte - Chiaramente ci riserviamo di farlo con un decreto del presidente del Consiglio successivamente».