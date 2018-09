Ponte Morandi, si dimette il commissario scelto da Toninelli: è indagato

Bruno Santoro, indagato nell'inchiesta dei pm di Genova sul crollo del ponte Morandi, si è dimesso dalla Commissione ispettiva del Ministero dei Trasporti che opera per individuare le cause del crollo del ponte. "L'ingegner Bruno Santoro ha rassegnato spontaneamente le proprie dimissioni dalla Commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che opera per individuare le cause del crollo del Ponte Morandi", si legge in una nota del ministero che, "ringraziandolo per la sensibilità e la professionalità dimostrate, precisa che appena dal 23 marzo scorso Santoro è dirigente della Divisione 1 (Vigilanza tecnica e operativa della rete autostradale in concessione) della Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali".

Santoro era stato scelto e confermato in Commissione dal ministro Danilo Toninelli, nonostante fossero emerse due consulenze fatte dall’ingegnere a Autostrade per l’Italia negli scorsi anni, per un totale di 70 mila euro di compensi.