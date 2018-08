Il camion fa retromarcia e uccide l'ex senatore Emiddio Novi

L’ex senatore di Forza Italia, Emiddio Novi, 72 anni, è morto travolto da un mezzo della nettezza urbana a Sant’Agata di Puglia in provincia di Foggia. Una fine assurda e drammatica per l’esponente del partito fondato da Silvio Berlusconi. Novi si trovava in vacanza insieme alla moglie nel paese natale, stamattina intorno alle 8.15 è uscito di casa ed è stato travolto da un camion della spazzatura in retromarcia. Inutili i soccorsi. Massima cautela è stata usata dalle forze dell’ordine per avvertire la moglie alla quale, in un primo momento, è stato detto che il marito si era sentito male. Nel pomeriggio i figli sono giunti da Napoli a Sant’Agata e domani alle 16, nella chiesa del paese, si svolgeranno i funerali.

Sulla pagina Facebook del professore, è comparso un post di addio dei figli: “Emiddio Novi è morto oggi nel suo paese natale, Sant'Agata di Puglia. Lo ha portato via un tragico ed assurdo incidente. Se ne è andato troppo presto, ed il vuoto che lascia è incolmabile. Ciao Emiddio ciao papà”.

Novi è stato giornalista per il quotidiano “Il Roma” e inviato negli Stati Uniti, ha poi diretto “Il Giornale di Napoli” e collaborato con Il Borghese, La Notte e “Il Giornale d’Italia”. Nel 1994 il salto in politica nelle fila di Forza Italia e gli anni da senatore dal 1997 al 2008. Il mondo politico e quello giornalistico hanno espresso cordoglio per la scomparsa di Emiddio Novi.