Tria ha i giorni contati

Caro direttore, con i venti di guerra sui mercati, nei Palazzi del potere sono in molti ormai a chiedersi quanto possa durare il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e quanto potrebbe essere più utile, invece, servirsi della consolidata esperienza di Paolo Savona, sacrificato per i capricci del Quirinale ad un incarico di secondo piano.

Al vertice sulla manovra economica, mentre il premier Giuseppe Conte ancora contava i palloncini colorati della sua festa di compleanno, Tria si è presentato pieno di carte sottobraccio, simulazioni di manovre possibili, mandando in crisi i suoi interlocutori. Con Matteo Salvini parla a malapena, quando c'è l' uno è assente l'altro, e dagli incontri con Luigi Di Maio, dove la retorica grillina prova a incrociarsi, senza risultato, con grafici e tabelle, l'onesto Tria esce a dir poco frastornato. I due non comprendono i suoi modellini econometrici, lui non concepisce la loro politica. Da tecnico creativo, pertò, continuerà a presentare all'infinito analisi e proposte intelligenti.

Solo Conte, a capo di questo bizzarro governo arcobaleno nel quale Rocco Casalino sta lasciando la sua impronta personale, si divertirà a studiarle di notte, facendo impazzire il sottosegretario alla Presidenza, Giancarlo Giorgetti, che non si capacita del suo zelo su tutti i dossier...

