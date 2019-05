Palazzo Naiadi vince il torneo di polo

Primo successo a Piazza di Siena/Galoppatoio con il team Palazzo Naiadi che ha vinto ieri sera – battendo Molinari 7 a 6 - il torneo dell’Italia Polo Challenge-Molinari Cup, organizzato da Patricio Rattagan e Therence Cusmano per l’Associazione Polo La Castelluccia.

Una partita particolarmente combattuta che alla conclusione ha visto Olao Novaes (Naiadi) goleador del torneo con 10 marcature e Eduardo Menendez (Molinari) miglior giocatore in campo. Numeroso il pubblico che ha sottolineato con applausi i goal delle due squadre. Erano quattro le squadre partecipanti con in campo 3 binomi ciascuna. Le eliminatorie si erano concluse nei giorni scorsi con il successo del Palazzo Naiadi (Cedric Scheweri, Tomas Astellara, Olao Novaes) per 7 a 5 su US Polo Assn. (Stefano Giansanti, Goffredo Cutinelli, Francisco Menendez) e di Molinari (Riccardo Dana, Patricio Rattagan, Eduardo Menendez) su Profumi del Marmo (Francesco Scardaccione, Bautista Beguerie, Marcelo Pascual) per 10 a 7.

Ottimo speaker del torneo è stato Gianluca Magini, socio e giocatore del Roma Polo Club. Ieri le partite sono iniziate sulla sabbia del campo realizzato al Galoppatoio con lo scontro per l’assegnazione del 3° e 4° posto in cui si fronteggiavano US Polo Assn. e Profumi del Marmo. La vittoria è andata al team di Stefano Giansanti (patron de La Castelluccia) che ha superato per 6 a 5 quello guidato Francesco Scardaccione).