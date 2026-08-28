"Mostruosi e vigliacchi", la furia di Ranucci rimosso da Report. Attacca tutti, pure i colleghi

Redazione web 28 agosto 2026 a

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Dopo la rimozione alla conduzione di Report Sigfrido Ranucci va all'attacco del governo, naturalmente de Il Tempo ma anche dei colleghi della trasmissione Rai... Il giornalista come abbiamo riportato non condurrà più Report: al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, "entrambi risultati vincitori della selezione Rai per giornalisti professionisti", fa sapere l'azienda in un comunicato. Per Ranucci tre proposte di ricollocazione coerenti con ruolo e competenza.

"Sono venuto a conoscenza dall’Ansa che la Rai mi ha sospeso dalla conduzione di Report. Il motivo è che avrei messo a repentaglio la credibilità di Report in seguito ai 2800 articoli in due mesi fatti dai giornali del gruppo Angelucci e comunque di governo, anche da parte del fuoco amico della Rai", sbotta Ranucci in post su Facebook, "Cioè da coloro che sono stati ringraziati ieri da Mollicone per aver sollevato 'cunei d’ombra' sul sottoscritto. Il gioco è fatto".

La Rai ha scelto: conduzione di Report a Presutti e Piervincenzi. E Ranucci...

Fin qui del tutto fuori fuoco ma coerente con la dialettica ascoltata finora. Sorprende il commento per i giornalisti che prenderanno il suo posto, in particolare Presutti inviata di Report: "Al mio posto sono state scelte due persone che mortificano le professionalità che per 30 anni hanno fatto la storia di Report e del servizio pubblico. Il mio non è un addio, non condurrò Report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa, lo farò per i miei figli e per i vostri, mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, governato da persone mostruose e vigliacche che non tollerano il giornalismo libero e i magistrati indipendenti". Dichiarazioni drammatiche e roboanti che si concludono con lo spot per la presentazione del libro... "Vi voglio bene, grazie per la vostra passione e dedizione che mi ha accompagnato per 30 anni", conclude prima di dare appuntamento alle prossime tappe in Sicilia e Sardegna.