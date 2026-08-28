Report, la Rai ha scelto: conduzione a Presutti e Piervincenzi. E Ranucci...

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Redazione web 28 agosto 2026 a

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Deciso il dopo Ranucci. La Rai in una nota "comunica che, a partire dalla prossima stagione, la conduzione di 'Report' sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione Rai per giornalisti professionisti. La scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico, attraverso una conduzione a due affidata a due giornalisti selezionati e vincitori del concorso Rai, nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo".

Nella nota viene sottolineato che "Giulia Presutti è da anni giornalista e inviata di 'Report'. Il suo percorso professionale è fortemente legato al giornalismo investigativo e alla realizzazione di inchieste su temi di interesse pubblico. Nella selezione Rai è risultata prima classificata, a conferma di un percorso professionale maturato all'interno dell'azienda e nel lavoro quotidiano sul campo. Daniele Piervincenzi, ugualmente vincitore del concorso Rai, porta a Report una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta e di approfondimento. È stato inviato e conduttore di programmi Rai quali Nemo - Nessuno escluso e Popolo Sovrano, lavorando su temi sociali, criminalità, periferie e realtà territoriali. Nel 2017, durante un'inchiesta realizzata per Nemo a Ostia, fu aggredito insieme all'operatore Edoardo Anselmi: un episodio diventato uno dei simboli del giornalismo d'inchiesta sul campo. La scelta di Presutti e Piervincenzi vuole dunque sottolineare un principio preciso: il rafforzamento del giornalismo investigativo Rai attraverso nuove professionalità interne all'azienda, selezionate secondo criteri di merito e competenza".

E Sigfrido? "Nell'ambito degli accordi sindacali e delle procedure previste per la gestione dei percorsi professionali", la Rai ha sottoposto a Ranucci "tre possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti con il suo grado e con l'esperienza maturata in Rai, nell'ottica di garantire una continuità professionale adeguata al suo profilo e alle esigenze editoriali e organizzative dell'Azienda". Le proposte di ricollocazione sarebbero il ritorno a RaiNews, l'approdo al Tg3 o un ruolo da corrispondente dall'estero, riporta Adnkronos. Ranucci era finora anche vicedirettore 'ad personam' degli Approfondimenti Rai.