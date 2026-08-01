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Ceuta, Balotelli fa impazzire la sinistra: "Europa agli europei. Africa agli africani"

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Luigi Frasca
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Un colpo di tacco che manda nel pallone la narrazione sinistra dei fatti di Ceuta. L'assalto di decine di miglaiai di marocchini e nodafricani di altra nazionalità all'exclave spagnola in Marocco riempie i post dei politici ma non solo. Anche il calciatore Mario Balotelli interviene sulla crisi migratoria a Ceuta con una storia pubblicata su Instagram e destinata a far discutere. L'attaccante italiano di origini ghanesi ha affidato a un messaggio netto la propria posizione sul tentativo di migliaia di migranti di entrare nell'enclave spagnola dal Marocco, prendendo le distanze da una lettura favorevole all'accoglienza delle porte aperte.

 

«CEUTA? Di sangue o su carta: Italia agli italiani. Europa agli europei. Africa agli africani. PUNTO», ha scritto Balotelli, con parole che hanno rapidamente acceso il dibattito online. Il messaggio dell'ex centravanti della Nazionale, destinato a suscitare reazioni, rilancia il tema dell'identità nazionale e del controllo dei confini in uno dei momenti di maggiore tensione sul fronte dell'immigrazione.

 

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