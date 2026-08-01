Ceuta, Balotelli fa impazzire la sinistra: "Europa agli europei. Africa agli africani"

Luigi Frasca 01 agosto 2026 a

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Un colpo di tacco che manda nel pallone la narrazione sinistra dei fatti di Ceuta. L'assalto di decine di miglaiai di marocchini e nodafricani di altra nazionalità all'exclave spagnola in Marocco riempie i post dei politici ma non solo. Anche il calciatore Mario Balotelli interviene sulla crisi migratoria a Ceuta con una storia pubblicata su Instagram e destinata a far discutere. L'attaccante italiano di origini ghanesi ha affidato a un messaggio netto la propria posizione sul tentativo di migliaia di migranti di entrare nell'enclave spagnola dal Marocco, prendendo le distanze da una lettura favorevole all'accoglienza delle porte aperte.

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«CEUTA? Di sangue o su carta: Italia agli italiani. Europa agli europei. Africa agli africani. PUNTO», ha scritto Balotelli, con parole che hanno rapidamente acceso il dibattito online. Il messaggio dell'ex centravanti della Nazionale, destinato a suscitare reazioni, rilancia il tema dell'identità nazionale e del controllo dei confini in uno dei momenti di maggiore tensione sul fronte dell'immigrazione.