Elenco-horror. Il passato della sinistra è già il futuro che ha in serbo per noi

Daniele Capezzone 01 agosto 2026 a

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No, non c’è nemmeno bisogno di arrivare a Ceuta per capire che idee abbia la sinistra per il futuro dell’Italia. È sufficiente uscire dall’anestesia che i compagni vorrebbero imporci e guardare al passato anche recentissimo: è lì che troverete le tracce dell’avvenire che Schlein & soci hanno in mente per noi.

Siete pronti, allora? Assedi, proteste, rivolte, scontri, barricate, episodi di guerriglia. Leggete le pagine 2 e 3 de Il Tempo di oggi e rimarrete letteralmente senza fiato.

I protagonisti? Il peggio del peggio: No Tav, No Muos, No Tap, No Border, cosiddetti movimenti per la casa (sempre quella altrui), antagonisti, antifascisti, migranti rivoltosi, ultras, compagni -studenti, compagni -operai, compagni -anti polizia, compagni -anti carabinieri, compagni -anti tutto.

Insicurezza democratica. Così i governi di sinistra hanno "gestito" l’ordine e la sicurezza pubblica

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Ecco la nostra prima pagina ⬇ #buongiorno #1agosto #iltempoquotidiano pic.twitter.com/FFe8XWZ8PT — IL TEMPO (@tempoweb) August 1, 2026

Insomma, troverete il repertorio, frutto di una nostra ricerca certosina, delle violenze e dei principali casi di messa a rischio dell’ordine pubblico da parte di estremisti o comunque di gruppi organizzati di sinistra dal 2013 fino a prima dei governi Draghi e Meloni.

Stiamo dunque parlando di facinorosi di sinistra all’opera in presenza di esecutivi egemonizzati dal Pd e dai suoi alleati.

Chiaro, no? Di sinistra i casinisti e di sinistra pure i responsabili politici dell’ordine pubblico. Di sinistra chi strillava e di sinistra pure gli occupanti politici dei principali ministeri. Di sinistra tutta la «catena alimentare», dall’una e dall’altra parte della barricata.

Insicurezza democratica. Scontri, rivolte e devastazioni: così i governi di sinistra hanno "gestito" l'ordine

Ecco, direte voi leggendo questo elenco -horror: adesso con quale faccia a sinistra possono sostenere di essere i più titolati a gestire la sicurezza? E con quale faccia possono accusare la destra (anzi, direbbero loro: «Le destre») di una «deriva securitaria»?

Altro che deriva securitaria. Con loro la sicurezza tornerebbe alla deriva. Il loro «programma» sta nella storia di quello che hanno già fatto. Sono pronti a rifarlo, perché è più forte di loro, è il loro dna.

Meglio non sperimentarlo di nuovo sulla nostra pelle.