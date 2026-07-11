Addio a Peppino Di Capri, aveva 87 anni. Un protagonista della musica italiana

11 luglio 2026 a

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All'età di 87 anni e dopo una lunga mattina, è morto Peppino Di Capri. Ne dà notizia Il Mattino online. È scomparso nella sua amata isola, a villa Castiglione, e lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, ed Edoardo e Daria, avuti invece con Giuliana Gagliardi. È stato uno dei grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento.

Pianista raffinato, interprete elegante e autore di brani entrati nella memoria collettiva, ha attraversato oltre sessant'anni di musica, riuscendo a parlare a generazioni diverse senza mai rinunciare al proprio stile.