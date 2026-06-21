Re Carlo svela le tasse personali: è il primo monarca britannico a rendere pubblico il proprio fisco

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Alberto Russo 21 giugno 2026 a

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Re Carlo diventerà il primo monarca britannico dell'epoca moderna a rendere pubblico l'ammontare delle proprie imposte personali. I dati fiscali del sovrano saranno diffusi giovedì nell'ambito della pubblicazione annuale dei conti della famiglia reale. Secondo fonti di Buckingham Palace, la decisione sarebbe stata presa personalmente dal re. Il Palazzo ha spiegato che la scelta rientra in un più ampio processo di modernizzazione volto a garantire maggiore trasparenza e a "favorire una più ampia comprensione della nostra responsabilità". L'iniziativa, scrive la Bbc, arriva anche dopo le richieste di una maggiore apertura sulle finanze della monarchia seguite agli scandali che hanno coinvolto Andrew Mountbatten-Windsor.

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La pubblicazione riguarderà le imposte versate dal sovrano nell'anno fiscale 2024-2025 e comprenderà le tasse pagate sui redditi derivanti dal Ducato di Lancaster, da eventuali investimenti personali e dalle proprietà private del re, come Sandringham e Balmoral. Buckingham Palace ha precisato che si tratta di un impegno destinato a essere rinnovato ogni anno. Quando era principe di Galles, Carlo aveva già reso noto l'ammontare delle tasse versate. I monarchi britannici non sono obbligati a pagare l'imposta sul reddito, l'imposta di successione sui beni ricevuti dal sovrano precedente o la tassa sulle plusvalenze. Tuttavia, il re versa volontariamente l'imposta sul reddito e la tassa sulle plusvalenze derivanti dalla vendita di beni privati. Per la prima volta sarà reso noto anche l'importo complessivo delle imposte pagate, comprese quelle relative agli utili del Ducato di Lancaster, che lo scorso anno sono stati pari a circa 24 milioni di sterline.

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La pubblicazione avverrà insieme ai dettagli sul Sovereign Grant, il finanziamento pubblico annuale destinato alla Casa reale e utilizzato per coprire spese quali personale, manutenzione degli edifici e viaggi ufficiali. Il Sovereign Grant ha raggiunto la cifra record di 137,9 milioni di sterline grazie a un aumento temporaneo destinato a finanziare i lavori di ristrutturazione di Buckingham Palace. Secondo il Palazzo, il prossimo rapporto finanziario conterrà una rendicontazione più ampia delle finanze reali. "Il nostro obiettivo è spiegare tutti gli elementi delle finanze della monarchia in un modo che migliori ulteriormente chiarezza e accessibilità" ha dichiarato un portavoce.