Stragi del 1993, Marina Berlusconi dopo l'archiviazione del padre: “Trent'anni di fango, ingiustizia indelebile”

Foto: Lapresse

Gianni Di Capua 04 giugno 2026 a

a

a

Il Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse nei confronti dell'ex braccio destro di Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri, nell'inchiesta della Procura di Firenze sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993-94. La gip di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione di uno dei fondatori di Forza Italia assistito dall'avvocato Francesco Centonze rilevando l'assenza di "elementi concreti" sui "contatti/rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell'Utri". Il decreto di archiviazione risale a oltre 5 mesi fa. "È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. È la sesta volta che viene archiviata, come sempre su richiesta stessa dei Pubblici ministeri. È un risultato che non stupisce, visto che parliamo di un teorema giudiziario e mediatico costruito non con il cemento delle prove, ma con il fango del pregiudizio ideologico. Stupisce, invece — e molto — che il decreto di archiviazione del Tribunale di Firenze risalga a gennaio e che se ne sappia qualcosa soltanto oggi. Viene da chiedersi: se l'esito fosse stato opposto, per leggerlo sui giornali ci sarebbero voluti cinque mesi o sarebbero bastate cinque ore, se non cinque minuti?”. La reazione di Marina Berlusconi sull'archiviazione dell'inchiesta di Firenze.

Stragi 1993, si chiude il caso Dell'Utri-Berlusconi: "Mancano prove di contatti con i vertici mafiosi"

"Resta il fatto che tutto questo accanirsi su una tesi insensata — e cioè che le stragi mafiose del 1993-94 avrebbero avvantaggiato la nascente Forza Italia — ha alimentato trent'anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Ma alla fine ha prodotto soltanto una montagna di carta straccia, sia in tribunale, sia nelle redazioni di certi giornali" — aggiunge — "La verità storica è totalmente diversa: mio padre è stato uno dei principali protagonisti della lotta alla criminalità organizzata in Italia. Sono stati i governi Berlusconi a rendere stabile il carcere duro per i boss mafiosi, a introdurre il primo Codice antimafia e a istituire l'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali. Questi sono i fatti, tanto concreti quanto inconfutabili. Tutto il resto è una vergognosa e illogica mistificazione che, oltre ad aver rappresentato un gravissimo spreco di tempo e risorse per il nostro Paese, ha avvelenato la vita di uno dei suoi protagonisti. Ora che mio padre non c'è più, chi potrà mai restituirgli il tempo trascorso sotto il peso di queste accuse, terribili e infondate? E qualcuno risponderà mai del falso spacciato per vero? La mia speranza, oggi, è che sia davvero l'ultima volta che mi trovo costretta a sollevare pubblicamente queste domande. Di certo, dentro di me, non smetterò mai di pormele. Perché il tempo passa, ma la cicatrice dell'ingiustizia resta per sempre".

Giorgio Mulè: "Prima verificare, poi pubblicare. Minetti era la strega da bruciare"

"L'incredibile storia dell'inchiesta di Firenze, comunque, mostra una volta di più in quali condizioni si trovi la giustizia italiana, e conferma anche che la sconfitta del referendum di marzo è stata un'immensa occasione perduta per il nostro Paese. Da cittadina che ha visto da vicino fin troppi disastri giudiziari, vorrei che la politica non accantonasse il tema: i nodi da sciogliere sono tanti, a partire dall'assenza di una vera responsabilità civile dei magistrati. Quella della giustizia resta un'emergenza. La bandiera del garantismo non può e non deve essere ammainata", ha concluso Marina Berlusconi sull'archiviazione dell'inchiesta di Firenze.