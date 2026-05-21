Messner choc contro i figli: “Mi hanno emarginato dopo l'eredità”. Botta e risposta

Foto: Lapresse

Angela Bruni 21 maggio 2026 a

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Botta e risposta tra l'alpinista altoatesino Reinhold Messner, il primo uomo ad aver raggiunto la vetta delle 14 montagne sopra gli 8 mila metri della terra, e i figli. Da un paio d'anni il 'Re degli Ottomila' è rattristato perché, come lui sostiene, dopo aver deciso di donare gran parte del suo patrimonio in vita ai figli, quest'ultimi lo avrebbero "emarginato". Un botta e risposta che si è tenuto sui media germanofoni ai quali spesso Messner si rivolge per ampliare l'eco mediatica.

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I figli, però, negano. L'alpinista altoatesino, 81 anni, sposato con Diane Schumacher parlando alla trasmissione 'Fruehstueck' ('colazione') alla radio austriaca Oe3, ha usato parole molto forti nei confronti dei propri figli con tanto di accusa di averlo emarginato dopo aver ricevuto l'eredità. I figli di Messner sono Layla (45 anni), Magdalena (38), Simon (35) e Anna (25) e nel 2019 aveva distribuito il patrimonio di famiglia. "Sono stato così ingenuo da pensare di donarlo a cuore aperto, non appena hanno avuto tutto, hanno immediatamente cercato di emarginare me e Diane: sono stato messo da parte", ha accusato Messner riaprendo una ferita che mai si è rimarginata.

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Due anni fa, l'alpinista aveva rivelato, "il mio notaio mi ha sempre detto, 'non tutto, non dare via tutto, stai attento, non si fa', e io ho risposto, ho fiducia nella mia famiglia e nei miei figli, voglio donare tutto, per me era ovvio che la famiglia rimanesse unita". Ascoltate le parole del padre, il figlio Simon, alpinista di fama internazionale ritiratosi nel dicembre scorso, si è rivolto al quotidiano tedesco Bild dicendo: "Fa un male infinito perché semplicemente non è vero, non è vero che l'abbiamo messo da parte, è lui che si è allontanato da noi, mio padre mi manca ogni giorno".