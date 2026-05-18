4 di Sera, Minniti parla chiaro: "Il rischio di attentati in Italia c'è, va monitorato attentamente"

18 maggio 2026 a

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L'attentato accaduto a Modena lo scorso sabato ha sollevato un interrogativo importante sul livello di sicurezza nel nostro paese, riaccendendo ovviamente il timore sul pericolo terrorismo che con quelle stesse modalità ha colpito tante altre città europee. La dinamica è certamente quella: un uomo a bordo di un auto si scaglia contro civili inermi, poi scende e inizia ad accoltellare i passanti. Non è chiaro, al momento, se la matrice sia jihadista ma ciò non esclude che la dinamica sia molto affine. Se ne parlava anche a 4 di sera, programma di approfondimento in onda su Rete 4 e condotto dal giornalista Paolo Del Debbio, dove l'ex ministro degli Interni Marco Minniti ha usato parole chiare sul pericolo in corso. "Noi abbiamo avuto che l'Europa è stata drammaticamente colpita e l'Italia no - ha detto - Qualora questo gesto fosse derivato e motivato da squilibri psichiatrici di una singola persona, sarebbe un segnale non banale per l'Italia. Perché vuol dire che il terrorismo di ispirazione islamista, vuol dire che anche i gesti di lupi solitari in Italia non hanno attecchito".

Per l'ex capo del Viminale il rischio attentati da parte dei lupi solitari esiste e "va evitato monitorando attentamente la situazione, perché la differenza tra un lupo solitario e una struttura criminale organizzata anche di carattere terroristico è che il lupo solitario si radicalizza molto spesso sul web [...] Nella testa del terrorista radicalizzato individuale è quello diventa l'obiettivo fondamentale della sua vita".

Le indagini sul 31enne di origini marocchine, italiano di seconda generazione, proseguiranno per comprendere meglio il quadro. Oggi è stata rinvenuta una lettera di Salim El Koudri rivolta all'Università di Modena in cui scriveva: "Bastardi cristiani di merda voi e il vostro gesù cristo in croce lo brucio”.