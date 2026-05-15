4 di sera, Trump ha patologie mentali? La "diagnosi" di Vittorino Andreoli

Luigi Frasca 15 maggio 2026 a

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I critici di Donald Trump alludono spesso a possibili patologie mentali del presidente americano. Ebbene, il programma 4 di sera condotto da PaoloDel Debbio su Rete 4 lo ha chiesto a uno dei più famosi psichiatri italiani, Vittorino Andreoli. "Si intravede un fascino, un interesse per il potere che vuol dire per contare sempre di più, che lo mette tra le persone che visiterei volentieri e a cui dedicherai quindici giorni" afferma il professionista intervistato al Salone del Libro dove ha presentato il suo "Due poltrone rosse".

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C'è qualcosa di patologico nei comportamenti di Trump? Andreoli ampia il discorso: "È il potere, vuol dire 'io voglio dominare sempre di più' fino a dominare il mondo - osserva Andreoli - E questo se viene espresso da una persona qualunque si chiama paranoia, se viene espressa da queste personalità si inventano degli altri termini...".

Lo psichiatra chiede di dare attenzione ai "desideri denaro indipendenti, dobbiamo non dimenticare che c'è il rispetto della vita, che c'è la bellezza, bisogna cominciare a vedere più le persone che sono esemplari rispetto a quelli che sono potenti ma non sono autorevoli".

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Nell'incontro fra Trump e Xi Jinping chi è stato la figura dominante? Andreoli non ha dubbi: "Sono due dominanti, e in quanto dominanti non possono che essere nemici. Ma parlare anche tra nemici è meglio che sparare". In chiusura, afferma l'esperto, "sarei disposto a curarne qualcuno e gratuitamente".