Trump saluta Xi e annuncia: "Sull'Iran la pensiamo allo stesso modo. Hormuz deve riaprire"

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Andrea Riccardi 15 maggio 2026 a

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha concluso la visita in Cina portandosi dietro "accordi commerciali fantastici" e "opinioni molto simili" sulla guerra con l'Iran. Washington e Pechino vogliono che lo Stretto di Hormuz, da cui passa il 20% del commercio mondiale di petrolio, rimanga aperto e che Teheran non abbia un'arma nucleare. Nel secondo giorno di incontri, Xi e Trump si sono visti per un té e un pranzo presso il complesso della leadership di Zhongnanhai. Dopo il saluto iniziale, i due leader si sono incamminati lungo i tortuosi sentieri dei giardini murati del complesso, passando accanto ad edifici decorati e aiuole di rose rosa, gialle e rosse. Il presidente cinese ha detto che regalerà i semi di alcune di queste per il Roseto della Casa Bianca. Zhongnanhai, un complesso appartato di laghi e padiglioni a ovest della Città Proibita, e un ex giardino imperiale che ora ospita la dirigenza del Partito Comunista e viene utilizzato per accogliere selezionati dignitari stranieri. Tra i recenti visitatori figurano il presidente russo Vladimir Putin e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko. L'ultimo presidente statunitense di cui si ha notizia ad essere stato ricevuto in questo luogo e stato Barack Obama nel 2014. Trump ha descritto le rose come "le più belle che chiunque abbia mai visto". Trump ha affermato che i due leader "hanno opinioni molto simili" sulla guerra con l'Iran. "Abbiamo discusso dell'Iran. Abbiamo opinioni molto simili sull'Iran. Vogliamo che la situazione si risolva. Non vogliamo che abbiano un'arma nucleare. Vogliamo che gli stretti restano aperti", ha sottolineato il presidente degli Usa. "Vogliamo che questa cosa finisca perché e una follia, un po' folle. E non va bene, non può succedere", ha aggiunto.

"È stata una visita incredibile. Credo che ne siano scaturiti molti aspetti positivi", ha affermato Trump salendo sull'Air Force One che lo riporterà a casa. "Abbiamo concluso degli accordi commerciali fantastici, davvero vantaggiosi per entrambi i Paesi", ha aggiunto. Non ha fornito ulteriori dettagli, ma in precedenza aveva dichiarato a Fox News che la Cina aveva accettato di acquistare 200 aerei Boeing. Da parte della Cina, le dichiarazioni sono invece arrivate, subito prima dell'incontro, dal ministero degli Esteri che ha dichiarato che un cessate il fuoco "globale e duraturo" con l'Iran dovrebbe essere raggiunto il prima possibile. "La Cina ha sempre sostenuto che il dialogo e il negoziato siano la strada giusta e che una soluzione militare non sia la via da seguire. Ora che la porta del dialogo e stata aperta, non dovrebbe essere richiusa", ha affermato il ministero degli Esteri. Ha inoltre aggiunto che "le rotte marittime dovrebbero essere riaperte il prima possibile, rispondendo agli appelli della comunità internazionale e contribuendo congiuntamente al mantenimento della stabilità e della fluidità delle catene di approvvigionamento globale". I due leader raggiunti hanno "una serie di nuovi consensi" durante i colloqui a Pechino, hanno affermato il ministero senza fornire ulteriori dettagli.