Sanremo 2027, De Martino tra ironia e pressione: “Studio per difendermi”

Foto: Nove

Andrea Regina 20 aprile 2026 a

a

a

"Sono felicissimo. Oggi mancano nove mesi a Sanremo: siamo al momento del concepimento. Noi daremo alla luce un festival. La cosa che davvero mi emoziona è che in questo momento potrei avere tra le mani il festival più brutto della storia o il più bello". Stefano De Martino, ospite ieri sera di Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa" sul Nove, ha affrontato con ironia ogni domanda sul prossimo festival di Sanremo. "Avevo detto che Sanremo lo voglio fare con qualche capello bianco, poi ho capito che quando ti danno Sanremo ti vengono i capelli bianchi", ha scherzato con Fazio, che lo ha messo di fronte anche ad una simulazione di una classica conferenza stampa di Sanremo, chiedendo al conduttore e direttore artistico tutto e il contrario di tutto. De Martino, che è apparso rilassato e a suo agio, si è difeso bene, ammettendo di essere al lavoro per prepararsi: "Io studio per difendermi", ha sorriso.

La confessione di Sabrina Salerno: "Ho temuto che fosse tornato"

Sempre su Sanremo, De Martino ha sottolineato di lavorare ad un festival per tutti e sulle lusinghe del pubblico femminile di tutte le età ha scherzato: "Sono passato da uomini e donne a uomini e nonne". Il conduttore e direttore artistico del festival non si è sbilanciato sulla possibilità di portare a Sanremo la compagnia di giro di "Step". Ma sul suo rapporto con Herbert Ballerina, partner in crime anche ad "Affari Tuoi" ha ribadito che "se fosse una donna lo sposerei: è pigro da morire, non gli va mai di fare nulla. E per me sarebbe l'ideale, perché anche io sono molto pigro e non esco molto. Ho il mio carapace, che è la mia casa. E se i miei amici vogliono vedermi vengono a casa. Li invito a cena. Mi sto appassionando alla cucina", ha raccontato. Sull'incipit di Sanremo 2027, De Martino ha scherzato: "Il massimo sarebbe iniziare con una bella caduta dalle scale". "Quindi ci saranno le scale?", ha incalzato subito Fazio. "Sì ma a chiocciola, così occupano meno spazio", ha concluso ridendo De Martino.