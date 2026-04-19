Sabrina Salerno, confessione a Verissimo: "Ho temuto che fosse tornato"

19 aprile 2026 a

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Sabrina Salerno, ospite a Verissimo nella puntata di domenica 19 aprile, risponde alle domande della conduttrice Silvia Toffanin sulle proprie condizioni di salute e confessa: "Pensavo che il tumore fosse tornato, ora sto bene". La cantante, dopo la diagnosi di tumore al seno, si è sottoposta a un intervento e a un ciclo di terapia. "Ora sto bene, faccio i controlli e prendo un farmaco, secondo il protocollo", dice l'artista. "Quest'estate ero in vacanza in Grecia, ero in barca, c'era anche mio figlio. Ho sentito un nodulo, non l'ho detto a nessuno. Lo sapeva solo mio marito", spiega Sabrina Salerno.

"Dopo 15 giorni di silenzio, appena sono rientrata in Italia sono andata in ospedale pensando che il tumore fosse tornato, ero sicura", confessa. Dopo la paura, il sospiro di sollievo: "Invece, si trattava di una ciste d'acqua prodotta dalla radioterapia. Ora cerco di vivere la situazione in maniera positiva, ma credo sia normale aver paura di scottarsi dopo essere bruciati una volta", aggiunge.

Nel corso dell'intervista Salerno presenta la sorella ritrovata Manuela. "Io sapevo di avere una sorella, ma non l'ho mai cercata perché non volevo rompere gli equilibri di una famiglia. Mi sembrava un gesto folle andare a dirle che ero sua sorella", spiega la cantante, 58 anni, che ha parlato in passato del rifiuto da parte di suo padre. Manuela spiega di non aver mai immaginato di avere una sorella, finché un giorno un conoscente non le ha fatto una domanda: "A un compleanno, si è avvicinato il marito di un'amica e mi ha chiesto: 'Sabrina Salerno potrebbe essere tua sorella?' All'inizio ho riso, pensando fosse uno scherzo. Nel tempo ci ho ripensato, ho cercato delle interviste di Sabrina Salerno. Ho scoperto che il padre non l'aveva riconosciuta e che aveva una sorella che non sapeva di lei. Da quel momento ho iniziato a dubitare e ho chiesto spiegazioni a nostro padre, che però ha negato in modo vago. Ho percepito però che qualcosa non tornasse e così ho deciso di contattare direttamente lei".

È stata Manuela a contattare Sabrina Salerno sui social, che le ha risposto caldamente: “È una vita che aspetto questo momento, sono felicissima, questo è il mio cellulare, chiamami". Dopo una telefonata Manuela e Sabrina si sono incontrate per la prima volta: "Eravamo molto emozionate". Il padre di Manuela e Sabrina non è stato però felice del loro ricongiungimento. "Lui ha vissuto questa cosa come un enorme tradimento nei suoi confronti. Non ci siamo parlati per circa un anno", afferma Manuela. Alla domanda se per lei sia stato un bravo padre, Manuela risponde: "Con me è stato un bravo papà, ma aveva una personalità complessa. È sempre stata una persona molto buona e capace di farti sentire speciale fino a quando eri allineato con lui. Quando questa sintonia veniva a mancare, sapeva essere psicologicamente molto duro, anche un po' cattivo".