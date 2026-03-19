Ilaria Salis, il rosso souvenir da Cuba: selfie con la figlia di Che Guevara

Valerio Castro 19 marzo 2026 a

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Le "vacanze" cubane di Ilaria Salis con immancabile souvenir: il selfie con la figlia di Che Guevara. Ha un che di involontariamente comico il risvolto social dell'ultima spedizione dell'europarlamentare, in bella compagnia visto che sulla Flotilla che partirà tra qualche giorno, senza timore che venga abbordata come quella per Gaza, ci sarà pure MimmoLucano. "Che emozione, con Aleida Guevara - compagna, dottoressa e figlia del 'Che'", scrive sui social l'europarlamentare di Avs. "Atterrati ieri sera all'aeroporto internazionale José Martí dell'Avana. Abbiamo consegnato le tonnellate di medicinali raccolti grazie alle vostre donazioni", ha spiegato poi Salis che si è unita allo European Convoy che riunisce una vasta rete internazionale di solidarietà composta da delegati provenienti da 19 nazionalità - Svizzera, Italia, Inghilterra, Austria, Portogallo, Francia, Islanda, Scozia, Grecia, Spagna, Belgio, Cuba, Algeria, Irlanda, Germania, Turchia, Bulgaria, Marocco, Svezia - oltre che da oltre 50 associazioni e gruppi di solidarietà europei e internazionali.

L'ultima trovata del duo Lucano-Salis: volano a Cuba. “Gesto simbolico contro l'imperialismo”

In un altro post che la ritrae con Lucano, Salis arringa: "Sono state innumerevoli le risoluzioni ONU che hanno condannato l’embargo statunitense contro Cuba – misura coercitiva unilaterale usata come strumento di pressione politica ed economica, in totale violazione del diritto internazionale. L’ultima nel novembre 2025: 165 voti a favore, 7 contrari e 12 astensioni. Una maggioranza schiacciante. Ora Trump, nel tentativo di “prendere il controllo” dell’isola, ha inasprito il blocco. L’Italia da che parte sta? L’Unione Europea da che parte sta? Perché non sono conseguenti con quanto votato in sede ONU? In quanto deputati europei, ve lo chiediamo direttamente da Cuba, dove possiamo vedere in prima persona quelli che sono gli effetti di questa crudele punizione collettiva contro il popolo cubano. No al bloqueo, Sì al diritto internazionale! Solidarietà con #Cuba che resiste!". Insomma, sempre dalla parte dei regimi socialisti...

All'iniziativa partecipano inoltre 13 organizzazioni politiche e sindacali, tra cui Cgil, Fiom, Sudd Cobas, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Avs, Potere al Popolo, Revolutionary Communist Group, Gioventù Comunista Austria, Verdi Europei e DiEM25. Prendono parte alla missione anche quattro delegazioni europarlamentari, con Ilaria Salis, Mimmo Lucano, Emma Fourreau e Marc Botenga. Una compagnia entusiasta per il viaggio a Cuba.