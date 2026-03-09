Fuori dal coro, Paolo Del Debbio smaschera i furbetti della benzina: "Pura speculazione"

Foto: Mediaset

Ignazio Riccio 09 marzo 2026 a

a

a

“Ad oggi non c’è alcuna ragione economica reale per l’aumento dei prezzi di gas e benzina: è pura speculazione”. Con queste parole Paolo Del Debbio è intervenuto nel corso della trasmissione “Fuori dal Coro”, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano in onda la domenica sera su Rete 4. Nel suo intervento televisivo, il giornalista ha criticato duramente l’attuale dinamica dei prezzi dell’energia, sostenendo che gli aumenti non sarebbero giustificati dai fondamentali economici. “Dal punto di vista dell’aumento della benzina e del gas – ha spiegato – occorre dire con chiarezza ai cittadini italiani che ad oggi non c’è alcuna ragione economica reale per questi aumenti”. Secondo Del Debbio, diversi istituti di ricerca internazionali convergerebbero su questa lettura del fenomeno. “Tutti gli istituti di ricerca, che siano orientati da una parte o dall’altra, compresi quelli americani, ci dicono che è pura speculazione”, ha affermato.

"Ad oggi non c'è alcuna ragione economica reale per l'aumento dei prezzi di gas e benzina: è pura speculazione!"



Il commento di Paolo Del Debbio a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/UAjNhnXxru — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) March 8, 2026

Il giornalista ha poi richiamato l’attenzione sul livello delle scorte di gas presenti in Europa, indicando questo dato come ulteriore elemento che metterebbe in discussione le motivazioni degli aumenti. “Bisogna avvertire i cittadini italiani che noi abbiamo in Europa il maggior tasso di stoccaggio del gas che è al 50%. Ad esempio la Germania ce l’ha al 23%”, ha dichiarato. Per Del Debbio, questi numeri dimostrerebbero una condizione di relativa sicurezza energetica almeno nel breve periodo. “Questo vuol dire che se aumentasse il gas da qui all’estate quello lì è un aumento speculativo, perché noi siamo autosufficienti oltre l’estate. Potremmo arrivare quasi alla stagione invernale”, ha aggiunto.

Nel suo intervento non sono mancate critiche anche ai meccanismi di controllo sui prezzi e al ruolo del cosiddetto “Mr Prezzi”, la figura istituzionale incaricata di monitorare le dinamiche dei prezzi al consumo. “Mr Prezzi fa il suo lavoro, però la cosa non è difficile da individuare, perché basta andare da quelle centrali che distribuiscono la benzina ai distributori: non sono centomila, sono individuabili”, ha detto. Infine, Del Debbio ha sollevato dubbi sull’efficacia delle attività di vigilanza: “Mr Prezzi spunta fuori ogni volta e non fa mai...monitora. Mr Prezzi monitora la potenza”. Le dichiarazioni si inseriscono nel dibattito sempre più acceso sul costo dell’energia e dei carburanti, tema che nelle ultime settimane è tornato al centro del confronto politico ed economico, con ricadute dirette su famiglie e imprese.