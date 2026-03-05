Charlie Hebdo e la copertina su Khamenei morto che provoca il mondo islamico

Foto: X.com

Il settimanale satirico francese "Charlie Hebdo" è di nuovo al centro delle polemiche internazionali con la sua ultima copertina, dedicata in modo irriverente alla presunta morte di Ali Khamenei, storico leader supremo dell'Iran. Nel numero pubblicato mercoledì 4 marzo, la testata ha scelto di raffigurare il turbante e gli occhiali del leader emergere da un WC tra macerie, accompagnati dalla dicitura "Ali Khamenei, 1939 2026". L'immagine - disegnata dal direttore Laurent Sourisseau (Riss), sopravvissuto all'attentato jihadista alla redazione di "Charlie Hebdo" del 2015 - combina provocazione grafica e satira estrema, nel pieno stile della rivista. "Charlie Hebdo" non è estranea alle controversie. Fin dalla sua fondazione, e ancor più dopo l'attacco terroristico del 7 gennaio 2015 che costò la vita a 12 persone tra cui importanti vignettisti, la rivista francese si è affermata come simbolo della libertà di espressione e del diritto alla satira, anche nei confronti delle religioni e dei leader politici più incontestati. La violenza di quell'attacco, rivendicato da estremisti legati ad al Qaeda, scatenò una solidarietà internazionale con l'hashtag Je Suis Charlie e rilanciò il dibattito su libertà di stampa e limiti della satira.

Questa copertina si inserisce, secondo la redazione, in un discorso più ampio di critica verso chi "ha terrorizzato e represso il proprio popolo", reinterpretando in tono irriverente la figura del leader iraniano come simbolo della repressione. La controversia attuale non nasce dal nulla: già in passato "Charlie Hebdo" aveva pubblicato caricature di Khamenei e dei clerici iraniani, provocando forti reazioni da parte di Teheran. All'inizio del 2023, una serie di vignette considerate offensive aveva portato il governo iraniano a chiudere l'Institut Français de Recherche en Iran e a convocare l'ambasciatore francese per proteste ufficiali. In quei mesi, manifestanti sostenuti da ambienti conservatori e filo governativi avevano organizzato cortei davanti all'ambasciata francese a Teheran, bruciando bandiere francesi e denunciando quella che definivano una "insulto" alla dignità nazionale. Anche gruppi politici come Hezbollah avevano espresso condanna, definendo le caricature come un attacco ai valori sacri e invitando la Francia a intervenire contro la testata.

All'estero, la rivista ha avuto sia sostenitori sia detrattori. Molti occidentali vedono "Charlie Hebdo" come un baluardo della libertà d'opinione e di critica verso poteri religiosi e politici, anche quando questa critica assume forme grafiche forti. Tuttavia, critici di varia estrazione giudicano certe pubblicazioni "offensive" o addirittura "intolleranti", sollevando dubbi sul confine tra libertà di espressione e provocazione gratuita. La copertina esce in un momento di profonda instabilità in Medio Oriente, con la guerra aperta tra Iran, Stati Uniti e Israele dopo l'attacco che avrebbe portato alla morte di Khamenei. In questo clima, la satira di "Charlie Hebdo" potrebbe essere vista non solo come provocazione artistica, ma anche come un elemento destinato ad alimentare tensioni diplomatiche. Fonti internazionali riferiscono che le autorità francesi starebbero monitorando la situazione, consapevoli che provocazioni di questo tipo possono avere conseguenze sulla sicurezza di cittadini e istituzioni. Questa vicenda conferma quanto sia complesso il rapporto tra satira, libertà di espressione e sensibilità culturali o religiose. "Charlie Hebdo", simbolo di un modello di satira che non risparmia nessuno, continua a stimolare dibattito: per alcuni è un esercizio legittimo di critica sociale, per altri una provocazione inutile e talvolta offensiva. In un mondo globalizzato queste tensioni si riflettono nella politica internazionale e nei rapporti diplomatici.