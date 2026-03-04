4 di Sera, Giubilei smaschera D'Alema: "Parte sbagliata? Andava a Pechino..."

04 marzo 2026 a

a

a

In diretta a 4 di Sera, la trasmissione di approfondimento condotta su Rete 4 dal giornalista Del Debbio, si continua a parlare della guerra che infiamma il Golfo persico. Sul display in studio, appaiono le parole pronunciate dal già presidente del Consiglio Massimo D'Alema nei confronti dell'attuale premier: "Giorgia Meloni ha trascinato l'Italia dalla parte sbagliata del mondo". E quale sarebbe la parte giusta? A sollevare la questione è Francesco Giubilei, di Nazione Futura, che smaschera D'Alema: "Lo scorso settembre è stato alla parata militare a Pechino insieme a Xi Jinping, insieme a Putin, insieme a Kim, ovvero il leader della Nord Corea. Sarebbe questa la parte con cui dovrebbe stare l'Italia?"

Questo precedente, per Giubilei, non rende l'ex premier "credibile quando fa queste dichiarazioni" ma anzi "nasconde anche tutta la grande ipocrisia della sinistra italiana che in questi anni non ha speso una parola, oppure ha balbettato, oppure è stata in silenzio nei confronti dei crimini del regime degli Ayatollah che solamente poche settimane fa massacrava il proprio stesso popolo, decine di migliaia di persone uccise, limitava le libertà delle donne, limitava delle libertà basilari, in quel caso tutto in silenzio".

Applausi in studio per la smascherata in diretta dell'ipocrisia. "Appena c'è l'attacco degli Usa e di Israele al regime degli Ayatollah, subito si scende in piazza. Allora capite bene che se questa è la visione, c'è una grande ipocrisia", ha concluso Giubilei.