Vaticano, decisi i primi viaggi in Italia di Papa Leone XIV: ecco dove andrà

Foto: Lapresse

Francesco Capozza 19 febbraio 2026 a

a

a

Dopo aver ripreso la consuetudine di celebrare messa e visitare le parrocchie romane, Leone XIV si accinge ad intraprendere una serie di viaggi anche nel resto del nostro Paese. D’altronde, il pontefice è storicamente anche “Primate d’Italia” (un titolo che Bergoglio aveva fatto eliminare dall’Annuario Pontificio ma ora reintrodotto per espressa sollecitudine di Prevost), oltre che Vescovo di Roma. Nei primi anni del suo pontificato anche Papa Francesco aveva visitato alcune città italiane e il suo primo viaggio in assoluto a pochi mesi dall’elezione fu simbolicamente quello a Lampedusa. Successivamente, però, Bergoglio aveva preferito concentrarsi più sui viaggi all’estero che su quelli in Italia.

Leone inizia da Ostia le visite alle parrocchie romane: "Non rassegnatevi alla cultura del sopruso"

Nel 2026 per Leone XIV sono previsti almeno tre viaggi fuori dai nostri confini nazionali, ma la Prefettura della Casa Pontificia ha fatto sapere oggi che il pontefice ha deciso di mettere in agenda per i prossimi mesi anche diverse visite pastorali sul nostro territorio. Leone si recherà il prossimo 8 maggio - giorno in cui ricorrerà il primo anniversario della sua elezione – in Campania, per essere prima a Pompei, dov’è prevista una celebrazione liturgica e una visita alla famosa Madonna, e nel pomeriggio a Napoli. Nel capoluogo campano il pontefice incontrerà in Cattedrale il clero e i religiosi dell’Arcidiocesi, per poi concedersi un bagno di folla pubblico in Piazza Plebiscito. Il 22 maggio Leone tornerà nella medesima Regione per incontrare i fedeli della Terra dei Fuochi in un incontro previsto ad Acerra.

"Garantire sicurezza e vigilare sull'AI". Leone XIV riceve i Prefetti italiani

Il 20 giugno il Papa sarà a Pavia, mentre il 4 luglio si recherà, come il predecessore, a Lampedusa. Giovedì 6 agosto il Santo Padre visiterà Assisi per rendere omaggio al Santo Patrono d’Italia in occasione dell’ottocentenario della sua morte che si sta appunto ricordando con uno speciale anno giubilare dedicato a San Francesco. Infine, sabato 22 agosto, Leone sarà a Rimini, dov’è previsto un suo intervento al 47° Meeting di Comunione e Liberazione, quest’anno dedicato all’«Amicizia tra i popoli».